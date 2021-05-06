السعودية اليوم / حصيلة إصابات كورونا تتجاوز عتبة مليون حالة في بلجيكا



بروكسل 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

أعلنت بلجيكا اليوم أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بجائحة فيروس

وقالت السلطات الصحية البلجيكية في بيان إن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي ارتفع إلى 1003746 حالة بعد تسجيل 4119 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه تم أيضا تسجيل 39 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات بالجائحة إلى 24406 حالات.

// انتهى //

11:44ت م

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بروكسل 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسأعلنت بلجيكا اليوم أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بجائحة فيروس كورونا المستجد تجاوزت عتبة مليون حالة.وقالت السلطات الصحية البلجيكية في بيان إن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي ارتفع إلى 1003746 حالة بعد تسجيل 4119 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أنه تم أيضا تسجيل 39 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات بالجائحة إلى 24406 حالات.// انتهى //11:44ت م0048

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