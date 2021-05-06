السعودية اليوم / 12638 مستفيداً من خدمات مركز الأسنان بالجوف



سكاكا 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

قدّم مركز طب الأسنان التخصصي بالجوف خدماته لـ 12638 مستفيداً خلال الربع الأول لعام 2021م.

وبينت صحة الجوف أنه راجع عيادة طب أسنان الأطفال 749 مراجعاً, و2289 مراجعاً لعيادة تقويم الأسنان, و2419 مراجعاً لعيادة الاستعاضة السنية,و 3031 مراجعا لعيادة علاج جذور وعصب الأسنان, و1767 مراجعاً لعيادة جراحة الفم والوجه والفكين.

كما راجع عيادة صحة الفم والأسنان 1748 مراجعاً, و635 مراجعاً لعيادة أمراض وجراحة اللثة، بينما قدّم قسم الأشعة خدماته لـ 3022 مستفيداً, وقدمت الرعاية الصيدلية خدماتها لـ 305 مستفيدين.

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11:34ت م

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