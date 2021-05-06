السعودية اليوم / رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي نائب رئيس وزراء أوزباكستان



جدة 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

التقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، بمكة المكرمة أمس، نائب رئيس وزراء أوزباكستان عمر زاكوف .

وناقش اللقاء مشروعات البنك في أوزباكستان والاستعدادات الجارية لعقد الاجتماع السنوي للبنك الذي سيقام في العاصمة الأوزبكية طشقند شهر يونيو القادم .

// انتهى //

11:23ت م

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