السعودية اليوم / "الصحة": تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة حاجز الـ 10 ملايين



الرياض 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

تجاوز عدد جرعات لقاح فيروس

وبينت وزارة الصحة أن تطبيق " صحتي " أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح.

وحثت " الصحة " الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة والتسجيل من خلال تطبيق " صحتي "، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

وجدّدت التأكيد أن جميع الجهات خاصة القطاع الخاص يُقدم اللقاح مجاناً إسهاماً منهم في هذه الحملة الوطنية، لافتةً أن جميع مراكز اللقاح متاحة في التطبيق لتمكين المواطنين والمقيمين من سهولة معرفة المراكز القريبة وحجز المواعيد في الأوقات المناسبة لهم.

// انتهى //

11:21ت م

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الرياض 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واستجاوز عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة حاجز الـ 10 ملايين جرعة حتى الآن، بعد التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف المناطق عبر 587 مركزاً تم دعمها وتجهيزها بمختلف متطلباتها التي تشهد إقبالاً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.وبينت وزارة الصحة أن تطبيق " صحتي " أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح.وحثت " الصحة " الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة والتسجيل من خلال تطبيق " صحتي "، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.وجدّدت التأكيد أن جميع الجهات خاصة القطاع الخاص يُقدم اللقاح مجاناً إسهاماً منهم في هذه الحملة الوطنية، لافتةً أن جميع مراكز اللقاح متاحة في التطبيق لتمكين المواطنين والمقيمين من سهولة معرفة المراكز القريبة وحجز المواعيد في الأوقات المناسبة لهم.// انتهى //11:21ت م0040

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