إجازة عيد الفطر 1442 تبدأ اليوم لموظفي القطاع الحكومي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

بنهاية دوام اليوم الخميس 24 رمضان 1442هـ، الموافق 6 مايو 2021 تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك لموظفي القطاع الحكومي ومن المقرر أن تنتهي بنهاية يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ، وذلك وفقاً للفقرة “ج” من المادة 127 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت في وقت سابق أن بداية الإجازة للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ستكون بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان 1442هـ، ولمدة 4 أيام، ويجب على صاحب العمل التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

استمرار تقديم الخدمات في القطاعات المهمة

من جهة أخرى أعلنت العديد من الجهات المهمة والحيوية في الدولة استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك وفق مواعيد مجدولة سلفًا مع توفير معظم الخدمات أونلاين عبر التطبيقات الرسمية لهذه الجهات ومواقعها على الإنترنت.

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