احتساب نسبة التذبذب لـ سهم سمو العقارية عند 75.30 ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة سمو العقارية يوم الأربعاء 23/09/1442هـ الموافق 05/05/2021م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.

وأفادت السوق المالية السعودية في بيان عبر موقع تداول على الإنترنت اليوم أنه تم احتساب نسبة التذبذب لسهم سمو العقارية على أساس سعر 75.30 ريال لهذا اليوم الخميس 24/09/1442هـ الموافق 06/05/2021م، وإلغاء الأوامر القائمة.

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 28/09/1442هـ الموافق 10/05/2021م.