منيرة صاحبة الجرعة رقم 10 ملايين تشجع الحوامل على أخذ لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

حثت “منيرة ” التي حصلت على الجرعة رقم 10 ملايين من لقاح كورونا يوم أمس جميع النساء الحوامل بالحصول على اللقاح مؤكدة أنها تثق في مأمونيته وفعاليته.

ونشرت وزارة الصحة مقطع فيديو تحدثت فيه “منيرة” عن قرار حصولها على اللقاح مشيرة إلى أنه من المعروف أن مناعة الحامل تكون أقل في بعض الحالات ما يعني أن الحوامل قد يكن عرضة أكثر من غيرهن للعدوى بالتالي عليهن المسارعة بالحصول على اللقاح.

وأشارت إلى أنها فور علمها بالحمل قررت الحصول على اللقاح بعد تزايد حالات العدوى خلال الأسابيع الأخيرة.

10 ملايين جرعة من لقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة أعلنت قبل ساعات أنه تم بفضل الله تقديم أكثر من (10,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل: وأعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس. خذ الخطوة واحصل على اللقاح: كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

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