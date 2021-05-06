الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

موعد أذان المغرب اليوم الرابع والعشرين من رمضان ومواقيت الصلاة

متابعات الخليج 365 - الرياض

يحين موعد أذان المغرب -بإذن الله- في مكة المكرمة اليوم الرابع والعشرين من رمضان عند الساعة 06:49 مساءً، فيما يحين في المدينة المنورة عند الساعة 06:56.

أذان المغرب يوم الرابع والعشرين من رمضان:

وبحسب تقويم أم القرى فإن موعد أذان المغرب اليوم الرابع والعشرين من رمضان في الرياض عند الساعة 06:26، وفي بريدة عند الساعة 06:39، في حين سيكون أهالي الدمام هم أول من يفطر اليوم عند الساعة 06:15، في حين سيكون أهالي تبوك هم آخر من يفطر، حيث يؤذن بصلاة المغرب عند الساعة 07:12.

موعد أذان العشاء:

أما موعد أذان العشاء الليلة سيكون عند الساعة 08:49 في مكة المكرمة، وعند الساعة 08:56 في المدينة المنورة، فيما سيحين موعد أذان العشاء في الرياض عند الساعة 08:26 مساءً.

المدة بين صلاة المغرب والعشاء:

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أصدرت تعميمًا إلحاقيًّا للتعاميم السابقة التي تتعلق بالإجراءات المتخذة في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك، جاء فيه التأكيد على أئمة المساجد ومؤذنيها بالالتزام بأن تكون المدة بين صلاتي المغرب والعشاء في شهر رمضان ساعتين حسب توقيت أم القرى.

كما تضمن التأكيد على الالتزام بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة (10) دقائق، ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة (20) دقيقة، وفق ما ورد في التعميم السابق الصادر من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بشأن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

إمساكية يوم 24 رمضان:

أما مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية اليوم فهي كما يلي:



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