توجيه من أمير القصيم بشأن حالة أم فرحان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، مع حالة السيدة أم فرحان التي ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تشتكي الفاقة وعدم وجود المسكن.

ووجه أمير القصيم الجهات المعنية، بتوفير سكن عاجل لها ومعالجة مشاكلها بحسب بيان مقتضب نشره حساب الإمارة على تويتر.

وقالت الإمارة :” بعد تداول مشهد يصور حالتها وعدم وجود مسكن لها .. سمو أمير القصيم يوجه بشكل عاجل بتوفير سكن ومعالجة حالة السيدة “أم فرحان”.

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