شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يوضح 3 أسباب لحرائق التماسّ الكهربائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدفاع المدني على ضرورة توخي الحيطة والحذر عند وضع التركيبات الكهربائية واستخدام مواد جيدة الصنع والبعد عن المكونات الرديئة.

وحدد الدفاع المدني 3 مسببات رئيسية وراء الحرائق الناتجة عن التماسّ الكهربائي وهي التوصيلات الكهربائية الرديئة أو التي يتم عملها بشكل عشوائي وبواسطة محدودي الخبرة، و تحميل المقابس أحمالاً زائدة، و عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية تقوم بفصل التيار عند حدوث مشكلة في الأحمال.