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الدفاع المدني يوضح 3 أسباب لحرائق التماسّ الكهربائي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدفاع المدني على ضرورة توخي الحيطة والحذر عند وضع التركيبات الكهربائية واستخدام مواد جيدة الصنع والبعد عن المكونات الرديئة.

وحدد الدفاع المدني 3 مسببات رئيسية وراء الحرائق الناتجة عن التماسّ الكهربائي وهي التوصيلات الكهربائية الرديئة أو التي يتم عملها بشكل عشوائي وبواسطة محدودي الخبرة، و تحميل المقابس أحمالاً زائدة، و عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية تقوم بفصل التيار عند حدوث مشكلة في الأحمال.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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