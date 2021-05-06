شكرا لمتابعة خبر عن بعدما طال انتظاره..البدء في استكمال إزدواجية الطريق الرابط بين المخواة والعرضيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

‏شرعت شركة العيوني للإستثمار والمقاولات في البدء بإستكمال إزدواجية الطريق الرابط بالمخواة مروراً بمحافظة المجاردة وحتى محافظة محايل بمنطقة عسير، وذلك بالجزء الواقع بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة العرضيات بعقد يمتد لمدة عامين بِدءاً من تاريخ 1442/7/9 هـ وحتى تاريخ تسلم المشروع في 1444/7/20 هـ بقيمة تجاوزت 75 مليون ريال.

واستبشر الأهالي بمحافظة العرضيات بهذا المشروع الذي طال انتظاره لينهي المعاناة التي تسبب بها الطريق ذو المسار الواحد الذي وقع به العديد من الحوادث المرورية المروعة راح ضحيتها الكثير من المواطنين.