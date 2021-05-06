شكرا لمتابعة خبر عن ملهم هندي: تجارب توثيق ليلة القدر تفتقر للبناء العلمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الباحث الفلكي، ملهم بن محمد هندي، اليوم الخميس، أن هناك خلافا فقهيا حول صحة حدوث علامات ليلة القدر.

وقال ملهم هندي: "علامات ليلة القدر الفلكية إن صح حدوثها بكل زمان ولكل متحري لها، فهناك خلاف فقهي حولها هل هي خاصة بزمن النبي ﷺ أو تظهر لبعض الناس كرامة".

وأضاف: "لم يتمكن العلم حتى الآن من توثيقها بشكل ممنهج وعلمي صحيح، كل التجارب التي أطلعت عليها تفتقر للبناء العلمي الذي يضمن صحة التوثيق" .