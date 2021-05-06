الإعلان عن فرصة استثمارية في المنشآت والملاعب الرياضية

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أعلنت وزارة الرياضة، ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار، اليوم الأربعاء، عن فرصة استثمارية في طرح مشروع تأجير واستثمار نقاط بيع الأطعمة في المنشآت والملاعب الرياضية.

وشهدت الفترة الماضية موافقة وزارة الرياضة على تأسيس عدد من الشركات التابعة للأندية، وطرح عدد من المواقع التابعة لوزارة الرياضة للاستثمار.

منحت وزارة الرياضة خلال الفترة من أغسطس 2019 وحتى الآن، الموافقة لـ 13 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتأسيس شركات استثمارية، ضمن أهداف الحوكمة المنبثقة من مبادرة استراتيجية دعم الأندية في الوزارة.

وحصلت أندية “الهلال، الاتحاد، الفيصلي، النصر، الأهلي، الوحدة، القادسية، الشباب، أبها، الفتح، الاتفاق، التعاون، الباطن”، على الموافقة للبدء في إنشاء الشركات وفق الإجراءات النظامية والقانونية، بهدف تأسيس هذه الكيانات.

وتهدف الوزارة من هذه الخطوة إلى تأسيس منظومة استثمارية جاذبة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الأندية الرياضية، وتمكينها من العمل على استثمار مواردها لتحفيز نمو الاقتصاد الرياضي في المملكة، وزيادة موارد الأندية ماليًّا.

Source akhbaar24

