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Municipal workers barricade a a contaminated zone as a preventive measure against the spread of the Covid-19 coronavirus, in Allahabad on April 21, 2021. (Photo by SANJAY KANOJIA / AFP) سجلت الهند 412262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينما بلغت الوفيات اليومية 3980 وفاة. وأفادت وزارة الصحة الهندية أن عدد الإصابات في البلاد تجاوز حاجز 21 مليون حالة إصابة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 230168 . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر خلال يوم واحد.. الهند تسجل أكثر من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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