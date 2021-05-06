«خبير تعليمي»: «التعليم عن بُعد» لم يعد خيارًا ثانويًا.. ويقترح وضع خطة خمسية له

قال الخبير التعليمي، عوض الشمراني، إنَّ «التعليم عن بُعد» لم يعد خيارًا ثانويًا بل أصبح شريكًا أساسيًا للتعليم التقليدي في المرحلة القادمة، وبخاصة بعد نجاح وزارة التعليم في إدارة العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا وتحويله من (النظام التقليدي إلى نظام التعليم عن بعد) خلال عدة ساعات لجميع المراحل الدراسية في التعليم العام وكذلك التعليم الجامعي من خلال منصاتها الإلكترونية التعليمية المعتمدة.

وفي تصريحات لـ«عاجل»، أشار الشمراني إلى أنَّ «التعليم عن بُعد» لم يعد خاضعًا للأزمات أو مرتبطًا بالحالات الطارئة بعد أن سجلت الوزارة تميزًا في التحول الرقمي لتقديم خدماتها التعليمية من خلال منصاتها الإلكترونية «مدرستي، الروضة الافتراضية، قنوات عين التعليمية، بوابة المستقبل»، وأصبحت نموذجًا تعليميًا جديدًا في النظام التعليمي للمملكة العربية السعودية خاصةً بعدما سجلت الوزارة قفزات متسارعة نحو تحقيق الرقمنة الإلكترونية لخدماتها التعليمية حيث سجلت الاحصائيات زيارة 489 مليون زائر لمنصة مدرستي وأكثر من 90 مليون فصل افتراضي و 133 مليون اختبار و 15 مليون واجب.

وأوضح الخبير التعليمي، أنَّ المحتوى التعليمي على اليوتيوب حقّق مليار ظهور بمعدل 2,1 مليون مشترك في حساب القناة التعليمية، مؤكدًا أنَّ كلَّ هذه الإنجازات تدعو للفخر والاعتزاز ولا يمكن أن تتلاشى أو تنتهي بانتهاء الجائحة.

واقترح الشمراني، وضع وزارة التعليم لخطة خمسية للتعليم عن بعد والتعليم المدمج وأن تكون على مرحلتين بحيث تقضي المرحلة الأولى باستمرار التعليم عن بعد لمدة عامين دراسيين قادمين اعتبارًا من العام الدراسي القادم 1443هـ وحتى العام الدراسي 1444هـ، على أن يتم بعدها تطبيق التعليم المدمج في المرحلة الثانية لمدة ثلاثة أعوام دراسية تبدأ بالعام الدراسي 1445ه ـوتنتهي بالعام الدراسي 1447هـ.