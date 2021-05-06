محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 6 مايو 2021، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.



وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب ختام الأربعاء، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 215.33 ريال (57.42 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 188.41 ريال (50.24 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية ليسجل نحو 161.50 ريال (43.07 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية إلى 125.61 ريال (33.50 دولار).

وصعد سعر أوقية الذهب (الأونصة) في المملكة إلى 6701.25 ريال (1787 دولارا).

وزاد سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى 1507.31 ريال (401.95 دولار).

وأمس الأربعاء، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2975.10 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك، بعد أن هبط حوالي 0.8% في جلسة يوم الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية 1784.30 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من مستويات مرتفعة سجلتها في وقت سابق بينما انخفض مؤشر الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين، وهو ما يساعد في دعم المعدن الأصفر.

وتهدد العوائد المرتفعة جاذبية الذهب كأداة للتحوط في مواجهة التضخم لأنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.