

بيروت 24 رمضان 1442 هـ الموافق 6 مايو 2021 م واس

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاجتماع الذي عقده صاحب السمو الملكي الأمير

وركزت الصحف على المواقف التي أطلقها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قبيل زيارته للعاصمة بيروت الليلة الماضية حيث أكد أنه سيوجه رسالة شديدة اللجهة إلى المسؤولين السياسيين وأن بلاده ستتعامل بحزم مع الذين يعطلون تشكيل الحكومة.

وعرضت لتشديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن قضية سد النهضة هي قضية وجودية بالنسبة لمصر وأنها لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها.

وتطرقت إلى تأكيد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف على ضرورة عدم تهميش القضية الفلسطينية وأن موسكو تدعم فكرة عقد مؤتمر دولي بشأن النزاع.

// انتهى //

09:46ت م

0037



بيروت 24 رمضان 1442 هـ الموافق 6 مايو 2021 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاجتماع الذي عقده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.وركزت الصحف على المواقف التي أطلقها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قبيل زيارته للعاصمة بيروت الليلة الماضية حيث أكد أنه سيوجه رسالة شديدة اللجهة إلى المسؤولين السياسيين وأن بلاده ستتعامل بحزم مع الذين يعطلون تشكيل الحكومة.وعرضت لتشديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن قضية سد النهضة هي قضية وجودية بالنسبة لمصر وأنها لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها.وتطرقت إلى تأكيد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف على ضرورة عدم تهميش القضية الفلسطينية وأن موسكو تدعم فكرة عقد مؤتمر دولي بشأن النزاع.// انتهى //09:46ت م0037

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.