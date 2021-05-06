السعودية اليوم / المكسيك تسجل 3021 إصابة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

سجلت المكسيك 3021 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية أنه بلغ إجمالي الوفيات في عموم البلاد 218007 والإصابات اجتازت المليونين و355985 إصابة.

// انتهى //

09:44ت م

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مكسيكو سيتي 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسسجلت المكسيك 3021 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و267 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية .وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية أنه بلغ إجمالي الوفيات في عموم البلاد 218007 والإصابات اجتازت المليونين و355985 إصابة.// انتهى //09:44ت م0036

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