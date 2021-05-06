سياسي / اهتمامات الصحف العراقية



بغداد 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس العراقي برهم صالح أمس أن بغداد وواشنطن لا ترغبان بوجود عسكري أميركي دائم في العراق, وان أمام بلاده تحديا طويل المدى للتعافي السياسي والاقتصادي.

وعرجت الصحف على الشأن الأمني مخبرة بتعرض البئرين 183 و177 في حقل باي حسن النفطي في محافظة كركوك إلى عمل تخريبي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأمنية , منوهة بتأكيد وزارة النفط بأن الاعتداءات المتكررة على الابار النفطية العراقية هي محاولة لاستنزاف الثروة الوطنية من قبل جماعات مجهولة.

وتناولت صحف العراق اللقاء الذي عقد في اربيل أمس بين رئيس اقليم كردستان مسرور البارزاني وبين وفد اميركي برئاسة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "بريت ماكغورك" والذي تركز حول تاكيد استمرار دعم التحالف الدولي للعراق في مواجهة تهديدات داعش الارهابي, فضلا عن بحث العلاقة بين الحكومة الاتحادية وبين الاقليم ,والانتخابات المبكرة المقبلة والحوارالإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

وتطرقت صحف الخميس إلى الوضع المائي في العراق محذرة على لسان خبراء من كارثة بيئية قد تواجه البلاد خلال الموسم الزراعي الحالي بسبب ماوصف بالانخفاض غيرالمسبوق بمناسيب مياه نهرالفرات, داعية إلى إجراء مفاوضات جادّة مع الجانب التركي لحسم الخلافات بشأن حصص العراق المائية في نهري دجلة والفرات .

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09:18ت م

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