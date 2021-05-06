السعودية اليوم / الهند تسجل أكثر من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم



نيودلهي 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

سجلت الهند 412262 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الهندية أن عدد الإصابات في البلاد تجاوز حاجز 21 مليون حالة إصابة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 230168 .

// انتهى //

09:13ت م

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نيودلهي 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسسجلت الهند 412262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينما بلغت الوفيات اليومية 3980 وفاة.وأفادت وزارة الصحة الهندية أن عدد الإصابات في البلاد تجاوز حاجز 21 مليون حالة إصابة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 230168 .// انتهى //09:13ت م0034

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