السعودية | الأرصاد: سماء غائمة وسحب رعدية على بعض المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة قد تثير الاتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.