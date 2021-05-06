شكرا لقرائتكم خبر عن «إحسان» توضح أمراً هاماً بخصوص خدمة «فُرجت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت منصة "إحسان" الوطنية للعمل الخيري، أنها تقدم خدمة "فًرجت" كأحد مجالات التبرع المتاحة للجميع، مشيرة إلى أن دورها يقتصر على عرض الحالات التي يتم تسجيلها في الخدمة المقدمة من وزارة الداخلية.

وذكرت أن وزارة العدل تقوم بإصدار رقم فاتورة السداد لها، بعد التأكد من إعسار أصحاب الحالات، مؤكدة أنه لا يمكن إضافة أي فاتورة أو إزالتها أو التعديل عليها نهائياً.

ولفتت "إحسان"، على حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها تقوم بعرض الخدمة كما هي في نظام أبشر، وفقا لخوارزمية محكمة للاستحقاق والأولويات، ومعتمدة من وزارة الداخلية.