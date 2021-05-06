لهذا السبب.. الأهلي يقدم احتجاجًا إلى الاتحاد الآسيوي

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة نادي الأهلي قدم احتجاجا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد خروج فريقه من دور المجموعات بدوري الأبطال 2021.

وقدم مجلس إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، وفقًا لـ”جول” احتجاج إلى الاتحاد الآسيوي، بسبب مشاركة ميليتش لاعب الاستقلال في مباراة الفريقين.

وفشل فريق الأهلي في حجز تذكرة العبور إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تعادله مع الدحيل القطري بهدف لمثله، في ختام مرحلة المجموعات من البطولة.

وتأهل عن المجموعة الثالثة استقلال طهران الإيراني برصيد 11 نقطة، فيما ودع الأهلي والدحيل بعدما رفع كل منهما رصيده إلى 9 نقاط، وكان كل منهما مطالبا بالفوز من أجل التأهل.

Source akhbaar24

