الغذاء والدواء توضح علاقة قمر الدين بجلطات مرضى السكر

︎ :

.



أكدت هيئة الغذاء والدواء أنه لا صحة لما تم تداوله حول تسبب مشروب قمر الدين في جلطات لمرضى السكر أو كونه يزيد نسبة الكولسترول في الدم.

وقالت الهيئة، في تغريدة لها عبر تويتر، إن مشروب قمر الدين يُحضر باستخدام كميات عالية من السكر مما يؤثر على مرضى السكري داعية إلى تحضيره منزليًا باستخدام المشمش الطازج بسكر أقل.

ونشرت الهيئة الإشاعة التي تقول إن مشروب قمر الدين يمكن أن يتسبب في حدوث اضطرابات لمرضى السكر كما أنه يزيد نسبة الكولسترول في الدم.

الحقيقة:

وردت الهيئة بالقول إنه يتم تحضير المشروب بكميات عالية من السكر مما قد يؤثر على مرضى السكري، لم يتم تأثيره على نسبة الكوليسترول بالدم.

ونصحت الهيئة، بالتقليل من تناوله مشيرة إلى أنه يمكن تحضيره منزليًا باستخدام المشمش الطازج بسكر أقل.

فوائد قمر الدين

ـ قمر الدين يعوض الجسم عن الفيتامينات والمعادن الأساسية لذا فهو مفيد أثناء الصيام.

ـ يضبط سكر الدم بشكل سريع وسهل الامتصاص مقارنة بغيره من الأطعمة.

ـ يقوى الأعصاب ويفتح الشهية ويفيد الأشخاص المصابين بالأنيميا.

ـ يقي الجسم من التعب والإرهاق.

ـ يقوي المناعة ويحتوي على مادة الكاروتين وهي أحد مضادات الأكسدة التي تحمي من الالتهابات.

ـ يعالج الاضطرابات الهضمية مثل: الإسهال والإمساك وسوء الهضم.

ـ يقلل الشعور بالعطش والجفاف، وهو مصدر للكالسيوم لذا يقلل من الإصابة بهشاشة العظام.

ـ يعزز صحة القلب والشرايين، وينظم ضغط الدم ويكافح الشيخوخة.

Source almowaten

