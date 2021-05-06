حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

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بمشيئة الله تعالى تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة قد تثير الاتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية Source ncm





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