السعودية | جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها بالسعودية تتجاوز الـ10 ملايين

شكرا لقرائتكم جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها بالسعودية تتجاوز الـ10 ملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا التي تم إعطاؤها في المملكة الـ10 ملايين جرعة، وذلك عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق السعودية.

السيدة منيرة صاحبة الجرعة رقم 10 مليون

وكانت وزارة الصحة السعودية توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلةً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد دشّنت مسبقاً العديد من الخدمات والإجراءات والتي من شأنها تعزيز الإقبال على اللقاح، مواصلةً لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار فيروس كورونا. ومن بين هذه الخدمات خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق السعودية.

من أحد مراكز التطعيم في السعودية

كما تم إطلاق الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار "خذ الخطوة" التي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، والتي تستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية أخد لقاح كورونا كوفيد-19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول عليه.

والخميس، نشرت وزارة الصحة فيديو يحكي قصة السيدة منيرة التي تلقت الجرعة رقم 10 مليون من لقاح كورونا في السعودية. وقالت منيرة في الفيديو: " عندما علمت أني حامل أخذت فوراً جرعة اللقاح".

وأضافت السيدة منيرة أن "أخذ اللقاح قبل الحمل خطوة سليمة، وبعد الحمل فهي خطوة جداً مهمة، لأن مناعة الحامل تصبح ضعيفة، فاللقاح آمن لي ولجنيني".

وتابعت: "أشجع كل حامل على أخذ اللقاح خاصةً في ظل التوسع الكبير التي تقوم به وزارة الصحة، وأنا سعيدة أني صاحبة الجرعة رقم 10 مليون".