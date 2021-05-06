السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 574 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 574 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 125,519 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1,851وفاة .

// انتهى //

05:20ت م

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سيئول 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 574 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 "، وأربع حالات وفاة.وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 125,519 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1,851وفاة .// انتهى //05:20ت م0028

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