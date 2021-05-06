السعودية اليوم / مصر تسجل 64 حالة وفاة و1102 إصابة جديدة بكورونا



القاهرة 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 1102 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 174217 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 13655 بعد تسجيل 64 حالة وفاة جديدة.

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05:01ت م

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القاهرة 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 1102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 232905 إصابات.وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 174217 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 13655 بعد تسجيل 64 حالة وفاة جديدة.// انتهى //05:01ت م0026

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