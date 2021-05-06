شكرا لقرائتكم خبر عن «أمان وسهولة».. صاحبة الجرعة الـ 10 مليون تشجع الحوامل على أخذ لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت إحدى المواطنات وتدعى "منيرة"، التي حصلت على الجرعة الـ 10 مليون من التطعيم، على ضرورة أخذ لقاح كورونا، مشيرة إلى أهمية أخذ اللقاح لا سيما للحوامل، مؤكدة أن التطعيم سيساعد على أمن الطفل.

ونشرت وزارة الصحة على حسابها الرسمي على "تويتر" فيديو للسيدة، أوضحت فيه أن المواعيد متاحة وسهلة للجميع، مشددة أنه يتوافر درجات الأمان، وعوامل الراحة والسهولة.

ونفت أي إشاعات تردد أنه يمكن الإصابة بكورونا، أثناء الحصول على اللقاح، مؤكدة أن الأمور مناسبة ومهيئة تماماً للحوامل.