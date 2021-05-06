شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذا لتوجيهات الملك.. التوأم السيامي اليمني يصلان إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – وصل اليوم التوأم السيامي اليمني( يوسف - ياسين ) إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، قادمين من محافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، بمساندة من قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بقياده المملكة العربية السعودية، التي تقوم بأعمال إنسانية بالداخل اليمني؛ لتلبية احتياجات الشعب اليمني، وتسهيل الإجراءات الطبية والإنسانية.

وقد أشرف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على نقل التوأم السيامي اليمني حتى وصولهما إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وإمكانية فصلهما.

وقدم والد التوأم (يوسف - ياسين) شكره وامتنانه لقيادة المملكة العربية السعودية لما وجدوه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، كما شكر قوات تحالف دعم الشرعية على سرعة الاستجابة ونقل طفليه للعلاج.