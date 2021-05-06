شكرا لمتابعة خبر عن نبأ سار لمستفيدي الضمان الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعتزم مجلس الضمان الصحي التعاوني منع شركات التأمين الصحي من التدخل في الخطة العلاجية للمؤمن له بعد إعطاء الموافقة، وذلك تزامنا مع كثرة الشكاوى من ضغط شركات التأمين على المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية، لتقليل تكاليف العلاج للمؤمنين.

وسيتم أيضا منع شركات التأمين من التأثير بأي طريقة على قرار مقدم الخدمة في نوع خدمات الرعاية الصحية المناسبة للمؤمن له، إضافة إلى منع مزود الخدمة من تشجيع أو محاولة استمالة المستفيد لدفع تكاليف العلاج نقدًا لأي سبب، بحسب الوطن.

ويأتي ذلك ضمن مشروع لائحة حماية مستفيدي الضمان الصحي التعاوني، التي طرحها المجلس، وتهدف إلى وضع الإجراءات النظامية لحماية حقوق المستفيدين.