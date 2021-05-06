شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الكشف عن سعر تأمين السفر لخارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

صرح عثمان القصبي، المدير التنفيذي للتمكين والإشراف في مجلس الضمان الصحي التعاوني، بأن تأمين السفر لخارج المملكة ملزم لمن لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا

وقال القصبي إن هذا التأمين يأتي توافقًا مع الجهود التي تعمل بها المملكة لتقليل مخاطر جائحة كورونا على المواطنين والمقيمين.

وأضاف: "فيما يخص المواطنين تأتي إلزامية التأمين بعد اعتماد وتحديد وثيقة السفر لتغطية كورونا، لمن هم غير مشمولين بالتطعيمات، حيث لا تعطي التطعيمات لمن هم أقل من 18 سنة، حسب البروتوكول المتبع من وقاية".

وعن سعر التأمين، قال: "التسعير يتم عن طريق عملية حسابية تراجع من الزملاء في البنك المركزي، والسعر الذي تم إعلانه هو 375 ريال وهو يغطي منافع كثيرة، وسيكون متاح لمن أخذوا التطعيم بشكل اختياري ويتم تجديدها بنفس آلية إصدارها ومن نفس القنوات".