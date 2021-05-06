حارس النصر وليد عبد الله يُعلق على مشادة “مران” ولاعب الفيصلي (فيديو)

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يرى حارس مرمى النصر، وليد عبدالله، أن المشادة التي وقعت بين زميله محمد مران ولاعب الفيصلي حسين قاسم أمرًا طبيعيًا.
وأضاف وليد عبدالله، في تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة:”طبيعي في آخر دقائق يكون هناك شد، وانتهى الأمر بخيره وشره ونقول للفيصلي هارد لك ونحن أخوان”.
وأتم حارس النصر حديثه بالتشديد على أن فريقه قد حصل على المهم أمام الفيصلي وهو نقاط المباراة الثلاث.
ونشبت مشادة كلامية كادت تتطور لاشتباكات بالأيدي بين لاعب نادي الفيصلي حسين قاسم ولاعب النصر محمد مران عقب كرة مشتركة بين الثنائي في منتصف الملعب قبل أن يُطلق حكم المباراة صافرة النهاية، ليتدخل أعضاء الفريقين لحل الأمر سريعاً.
وفاز النصر على نظيره الفيصلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الأربعاء) ضمن مؤجلات الجولة 26 من الدوري.
Source akhbaar24
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