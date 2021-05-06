عبدالله بن بخيت: أرسلت هذه الرواية لناصر القصبي لتتحول لمسلسل لكنه رفضها (فيديو)

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قال الكاتب والروائي عبدالله بن بخيت إنه كتب إحدى رواياته بغرض أن تكون مسلسلاً تلفزيونياً، وعرض الفكرة على الفنان ناصر القصبي لكنه رفضها.

وأوضح “بن بخيت” أن رواية “شارع العطايف” استلهمها من أحد البرامج الاستقصائية، وكتبها في الأساس كسيناريو لمسلسل وأرسلها للقصبي، لكن الأخير لم يبد رغبة في قبولها فقام بتحويلها إلى رواية.

وأشار في لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن الرواية في الأصل 3 أجزاء تحكي 3 قصص عن 3 شخصيات مختلفة.

وأضاف أنه اختصرها إلى رواية واحدة وقام بحذف الكثير من التفاصيل، لأن أغلبية القراء في المملكة لا يميلون لقراءة الروايات الكبيرة.

Source akhbaar24

