- 1/2
- 2/2
︎
.
وصل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنقلهما إلى الرياض لبحث إمكانية فصلهما.
وعبرت الأم عن فرحتها الكبيرة بهذه اللحظة التي قالت إنها تنتظرها منذ مدة، مضيفة أنها تشعر بأنها تمتلك العالم وتتمنى أن تكلل عملية الفصل بالنجاح.
فيما قدم جد التوأم اليمني الشكر لخادم الحرمين على توجيهه بنقل حفيديه، كما شكر كل من كان له دور في وصولهما إلى الرياض.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لحظة وصول التوأم السيامي اليمني لمستشفى الملك عبدالله بالحرس الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.