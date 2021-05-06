شاهد.. لحظة وصول التوأم السيامي اليمني لمستشفى الملك عبدالله بالحرس الوطني

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وصل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنقلهما إلى الرياض لبحث إمكانية فصلهما.

وعبرت الأم عن فرحتها الكبيرة بهذه اللحظة التي قالت إنها تنتظرها منذ مدة، مضيفة أنها تشعر بأنها تمتلك العالم وتتمنى أن تكلل عملية الفصل بالنجاح.

فيما قدم جد التوأم اليمني الشكر لخادم الحرمين على توجيهه بنقل حفيديه، كما شكر كل من كان له دور في وصولهما إلى الرياض.

Source akhbaar24

