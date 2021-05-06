“التعاون” يكثف استعداداته لـ”الأهلي” بتمارين التسديد على المرمى

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كثّف فريق التعاون، من تحضيراته الميدانية مساء يوم أمس (الأربعاء)؛ استعداداً لمواجهة نظيره الأهلي.

وبدأ المران بعمليات الإحماء ثم تطبيقات لياقية قبل أن يخوض لاعبو الفريق تدريبات التسديد على المرمى.

ويلتقي نادي التعاون نظيره الأهلي، مساء يوم غد (الجمعة) ضمن منافسات الدوري.

Source akhbaar24

