فيديو.. العثور على السيارة المسروقة من أمام إحدى البقالات بالرياض

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أكد صاحب السيارة الكابرس التي سرقت قبل أيام من أمام إحدى البقالات في حي الروابي شرق مدينة الرياض بعدما تركها في وضع التشغيل، أن الجهات الأمنية عثرت على السيارة.

وكشف صاحب السيارة إبراهيم الرميان لـ”أخبار 24“، أن أحد الأشخاص أبلغ الجهات الأمنية بأن السيارة موجودة في حي النرجس بالرياض، مبيناً أن الأخيرة توجهت على الفور إلى موقع السيارة وسلمتها له.

وأضاف أن لوحات السيارة كانت مفقودة، وإطاراتها متهالكة، موجهاً الشكر في الوقت نفسه إلى الجهات الأمنية على جهودهم.

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