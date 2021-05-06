︎
.
أكد صاحب السيارة الكابرس التي سرقت قبل أيام من أمام إحدى البقالات في حي الروابي شرق مدينة الرياض بعدما تركها في وضع التشغيل، أن الجهات الأمنية عثرت على السيارة.
وكشف صاحب السيارة إبراهيم الرميان لـ”أخبار 24“، أن أحد الأشخاص أبلغ الجهات الأمنية بأن السيارة موجودة في حي النرجس بالرياض، مبيناً أن الأخيرة توجهت على الفور إلى موقع السيارة وسلمتها له.
وأضاف أن لوحات السيارة كانت مفقودة، وإطاراتها متهالكة، موجهاً الشكر في الوقت نفسه إلى الجهات الأمنية على جهودهم.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. العثور على السيارة المسروقة من أمام إحدى البقالات بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.