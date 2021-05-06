عام / سمو أمير منطقة حائل يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية السياحية بالمنطقة

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حائل 24 رمضان 1442هالموافق 6 مايو 2021م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم (الأربعاء) رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية السياحية بحائل ماجد بن ساير الجبرين والفريق الفني الخاص بتقديم مبادرة مشروع تنموي سياحي مقترح في مدينة حائل.

وجرى خلال اللقاء الاطلاع على التصور المبدئي لهذا المشروع الذي يهدف لتقديم منطقة حائل كإحدى الوجهات السياحية الجاذبة على المستوى الوطني والإقليمي ويسهم في إيجاد فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن وتحقيق عوائد اقتصادية للمنطقة؛ نظراً لما تحظى به المنطقة من مقومات سياحية وبيئية ومناظر طبيعية خلابة.

وشارك مع الفريق الفني رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية السياحية بحائل ماجد الجبرين كمقدم لهذه المبادرة، وأعضاء الفريق الفني للمشروع المهندس خالد العريفي والمهندس أحمد الغصاب والدكتور مهندس سلطان الفريدي والمستشار الاقتصادي عضو مجلس إدارة الجمعية علي العماش.

وأكد سمو أمير منطقة حائل أن المنطقة تحظى بمقومات طبيعية وإرث تاريخي عميق، منوهاً بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتطوير المناطق السياحية.

وفي ختام الاجتماع وجه سموه بالتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة لدعم مثل هذه المبادرات التنموية والسياحية.

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02:53ت م

0015 Source spa.gov





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