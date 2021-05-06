وارف رفحاء”تقدم 3,100 وجبة صائم متكاملة في مبادرة في رمضان

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وزعت جمعية “وارف” الخيرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية 3,100 وجبة صائم متكاملة منذ بداية شهر الخير حتى اليوم، ضمن المبادرة المجتمعية التي أطلقها سمو أمير منطقة الحدود الشمالية “في شهر الخير أبشر بالخير”،حيث يجري توصيل الوجبات للمستفيدين في منازلهم, بمشاركة عدد من متطوعي جمعية نماء بالمحافظة.

وأوضحت الجمعية أن التوزيع يجري وفقاً للاحتياطات الوقائية والصحية في التجهيز والتوزيع للحد من انتشار فيروس كورونا, وذلك بهدف إحياء السنة واغتنام شهر رمضان المبارك بالتزود بالطاعات وكسب أجور الصائمين. Source almnatiq





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