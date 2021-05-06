6 آلاف بلاغ لهلال العاصمة المقدسة

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالعاصمة المقدسة، خلال عشرين يوما من شهر رمضان المبارك، 6265 بلاغًا إسعافيًا تجاوبت معها الفرق الإسعافية.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمكة المكرمة عبدالعزيز بادومان، بأن هيئة الهلال الأحمر رفعت من جاهزيتها في العاصمة المقدسة وفي الحرم المكي الشريف مع دخول العشر الأواخر من رمضان، وكثفت من أعداد المتطوعين والمتطوعات المشاركين في الخطة التشغيلية في الحرم، ويشارك فريق الدراجات النارية في المنطقة المركزية في إسعاف الحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل قبل وصول سيارة الإسعاف.

وأضاف أن عدد المراكز الإسعافية في العاصمة المقدسة يصل إلى 25 مركزًا تعمل على مدار الساعة، ومجهزة بأحدث المعدات الإسعافية، ويعمل بها طواقم طبية من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف.

البلاغات

2400

للأمراض المختلفة

1670

الحوادث المرورية

338

الأزمات التنفسية

345

إغماء

197

سقوط

117

غيبوبة سكر

89

صرع

55

نزيف

97

ألم في الصدر

33

اشتباه جلطة

925

حالات أخرى