6 آلاف بلاغ لهلال العاصمة المقدسة

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمكة المكرمة عبدالعزيز بادومان، بأن هيئة الهلال الأحمر رفعت من جاهزيتها في العاصمة المقدسة وفي الحرم المكي الشريف مع دخول العشر الأواخر من رمضان، وكثفت من أعداد المتطوعين والمتطوعات المشاركين في الخطة التشغيلية في الحرم، ويشارك فريق الدراجات النارية في المنطقة المركزية في إسعاف الحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل قبل وصول سيارة الإسعاف.
وأضاف أن عدد المراكز الإسعافية في العاصمة المقدسة يصل إلى 25 مركزًا تعمل على مدار الساعة، ومجهزة بأحدث المعدات الإسعافية، ويعمل بها طواقم طبية من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف.
البلاغات
2400
للأمراض المختلفة
1670
الحوادث المرورية
338
الأزمات التنفسية
345
إغماء
197
سقوط
117
غيبوبة سكر
89
صرع
55
نزيف
97
ألم في الصدر
33
اشتباه جلطة
925
حالات أخرى
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