ربع مليون استشارة طبية إلكترونيا

منصة تقصي
تعنى بتسجيل الحالات المشتبهة والمصابة بفايروس كورونا والمخالطين لهم، ومتابعتها سواء كانت في المستشفيات أو المحاجر الصحية أو حتى العزل المنزلي، كما يوفر النظام لوحات بيانات متعددة لمعرفة تسلسل انتشار الفايروس وتوزيع الحالات المصابة جغرافيا وديموغرافيا.
12 خدمة
+20 مليون عملية
+8 ملايين فرد مسجل
12 ساعة معدل إصدار نتيجة الفحص الموسع من الفحص وحتى وصول النتيجة
تطبيق صحة
يهدف التطبيق إلى توفير خدمة الاستشارات الطبية إلكترونيا ؛ حيث يتيح التطبيق لمستخدميه الحصول على الاستشارات الطبية من أطباء معتمدين من وزارة الصحة في كافة التخصصات الطبية بالإضافة إلى خدمة صحة الذكي والفحص الطبي باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. +1.6 مليون مستخدم
+222 مليون استشارة
تطبيق موعد
خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه.
ساهم التطبيق في تقليص وقت الانتظار على المراجعين وتسهيل عملية تسجيل بيانات المرضى إلكترونيا.
+69 مليون موعد
+15 مليون مستفيد
منصة صحتي
منصة إلكترونية لتقديم الخدمات الصحية للأفراد تهدف إلى أن تكون المرشد والمرجع الصحي للمواطنين والمقيمين، تتيح للمستخدم الوصول للمعلومات والخدمات الصحية له ولأفراد عائلته بشكل متكامل، كما تهدف إلى الحفاظ على صحة الأسرة وزيادة الوعي الصحي في المجتمع.
5 ملايين مستفيد
9 ملايين مستفيد حجز لفحص فايروس كورونا
+747 ألف مسجل لطلب اللقاح
+118 ألف موعد محجوز لأخذ اللقاح
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