جاء ذلك بعد اللقاء الذى جمع رئيس النشاط الكشفي القائد زياد بن حسن قدير ومدير إدارة الأمن والسلامة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف فايز المحمدي، وتشمل المواقع الجديدة توجيه المعتمرين بالمسعي نحو المخارج، والعمل على انسيابية الحركة والتأكيد على التباعد الجسدي ولبس الكمامة.
ويتطوع أكثر من 50 قائداً كشفياً في الحرم المكي الشريف مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، لتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وذلك يومياً بعد صلاة المغرب وحتى بعد الانتهاء من صلاة التراويح بنصف ساعة.
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