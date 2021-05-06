السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على محافظتي بدر ووادي الفرع



المدينة المنورة 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن سحبا رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء .

// انتهى //

04:42ت م

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