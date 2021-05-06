شكرا لقرائتكم خبر عن «الرويلي» يستعرض العلاقات مع قائد الجيش الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في الجانب العسكري والدفاعي، وتناول تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء طيار ركن حامد بن رافع العمر، ونائب قائد القوات البرية اللواء الركن أحمد بن عبدالله المقرن وعدد من كبار الضباط من الجانبين.