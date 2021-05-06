مستشار أمير مكة المكرمة يدشّن حملة نتراحم معهم لرعاية السجناء وأسرهم 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، دشّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، يوم أمس الأربعاء، حملة ” نتراحم معهم” التي تنظمها الأمانة العامة للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم ممثلة باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة جدة.

مشاريع تراحم:

وخلال تدشين سموه الحملةَ “عن بُعد”، تم استعراض مشاريع تراحم المستدامة والمبادرات القائمة.

هدف الحملة:

وتهدف الحملة التي تستمر يومين، إلى تحقيق التكافل لذوي السجناء وتلبية المتطلبات الغذائية والاستهلاكية لهم في ظل فقد عائلهم، كما تستهدف الحملة، التي تُنفذ خلال شهر رمضان، القطاع الأهلي والمؤسسات المانحة، بالإضافة لجميع أفراد المجتمع.

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