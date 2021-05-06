السعودية | الملك سلمان وولي العهد يعزينا الرئيس المكسيكي

شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يعزينا الرئيس المكسيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة، للرئيس المكسيكس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إثر انهيار جسر قطار مترو معلق وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه".

فيما أضاف ولي العهد: "بلغني نبأ انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل".

يشار إلى أن حكومة المكسيك كانت أعلنت الحداد الوطني لمدة 3 أيام، بعد المأساة التي وقعت ليلة الاثنين في مترو الأنفاق بالعاصمة، والتي أودت بحياة 24 شخصا وخلفت أكثر من 70 جريحا.