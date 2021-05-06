السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد الجيش الباكستاني



الرياض 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في الجانب العسكري والدفاعي، وتناول تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء طيار ركن حامد بن رافع العمر، ونائب قائد القوات البرية اللواء الركن أحمد بن عبدالله المقرن وعدد من كبار الضباط من الجانبين.

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