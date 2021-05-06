السعودية اليوم / وزير الإعلام المكلف يستقبل وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي



مكة المكرمة 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

التقى معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، بقصر الضيافة في مكة المكرمة، معالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت عبدالرحمن بن بداح المطيري.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون في المجال الإعلامي بين البلدين الشقيقين في إطار تكامل العمل الإعلامي الخليجي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة معالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي إلى المملكة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان معالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي قد وصل يوم أمس إلى جدة وأدى مناسك العمرة.

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