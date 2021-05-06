محمد الفلاح - بشرى سارة للسعوديين المتعطلين عن العمل

الخميس 6 مايو 2021

أقرت المملكة تنظيمًا جديدًا لبرنامجها الذي يقدم دورات تدريبية وإعانات مالية لمواطنيها المتعطلين عن العمل، لحين حصولهم على وظائف.



وكشف صندوق تنمية الموارد البشرية السعودية (هدف)، والذي يشرف على التنظيم، في بيان له الأربعاء، أن التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل يهدف إلى مساعدة ودعم الجادين في البحث عن عمل، ورفع كفاءة الخدمات وبرامج التأهيل والتدريب المقدمة لهم، وتعظيم استفادتهم من الخدمات.

وأضاف الصندوق الحكومي التابع لوزارة الموارد البشرية، أن التنظيم الجديد يساعد المستفيدين في رحلتهم للبحث عن عمل، ويعزز فرص حصولهم وجاهزيتهم لدخول سوق العمل، ويساهم بتقليل اعتماد المستفيدين على الأشخاص غير النظاميين لتحديث بياناتهم إلكترونيًا أو الاطلاع على سرية بياناتهم.

وقال صندوق (هدف)، إن التنظيم يُمكن للفئات غير المستفيدة من الدعم المالي، الاستفادة من خدمات التدريب والتوظيف التي يقدمها الصندوق.

وأطلقت السعودية النسخة الأولى من البرنامج العام 2011، مستهدفًا الفئة العمرية من 20 حتى 35 سنة.

وتبلغ قيمة الدعم المادي للمسجلين في برنامج "حافز- البحث عن عمل" من البرنامج الذي ينقسم لقسمين، ألفي ريال (نحو 530 دولارًا) شهريًا، ولمدة عام كامل.

وتعتزم السعودية خفض نسبة البطالة بين مواطنيها من نحو 11% حاليًا إلى 7% في العام 2030، وهو موعد نهاية تطبيق خطة تغيير اقتصادي عملاقة، تتضمن توفير وظائف، ومساكن، واستقطاب استثمارات خارجية.

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء السعودي، يحل هذا التنظيم محل تنظيم إعانة البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ، وتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ.

وسيستمر الصندوق في صرف الإعانة المالية للمستفيدين الحاليين من برنامجَي إعانة البحث عن عمل والمخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، حتى انتهاء المدة المحددة، وفق سياسات البرنامجين.