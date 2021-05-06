شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مروج مخدرات عبر مواقع التواصل بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على شخص يروّج مواد مخدرة بمنطقة الرياض. وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يروج مواد مخدرة، أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض، عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وضبط بحوزته حشيش مخدر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.